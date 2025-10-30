Yozgat'taki Kazankaya Kanyonu doğaseverlerin yeni gözdesi

ZİYARETÇİLER KANYONU DAHA YAKINDAN TANIYACAK

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kanyonun güzelliğini daha da artırmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Geçen yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile bölgeye salınan dağ keçilerinin alana tutunup çoğalmaya başladığını ve yavrularının büyüdüğünü ifade eden Özkan, bunun bölgeye güzellik katacağını belirtti.

Bir yandan doğal çeşitliliği artırırken bir yandan da insanların yürüyüş kolaylığını sağlamak istediklerini dile getiren Özkan, "Ziyaretçilerin coğrafyayı ve kanyonu daha iyi tanımalarını temin etmek üzere düzenlemeler yapıyoruz. Bunlardan birisi de bizim Bakacak Kaya diye ifade ettiğimiz kayalık üzerinde yapılan teras ve o teras alanına ulaşım yollarıydı. İlk etap ihalesini bitirmiştik. İnşallah kısa zamanda ikinci etap ihalesini de gerçekleştireceğiz. Son etapla birlikte alanı insanımızın hem göz önüne hem de kullanımına açmış olacağız" diye konuştu.



Projeyle doğal dokunun korunacağına dikkati çeken Özkan, şunları kaydetti:



"Ana amacımız doğal yapıyı bozmadan, en az müdahaleyle oraya ulaşımı, yürümeyi ve gezmeyi kolaylaştıracak yapılar kazandırmak. İlk olarak dağ keçilerinin salımıyla başladığımız proje kapsamında keçiler çoğaldı, çoğalmaya da devam ediyor. Teraslama ve yürüyüş yolları aynı zamanda biyolojik çeşitliliği, dağ keçilerini ve yaban hayatını izleme açısından da önemli. İnşallah etaplar tamamlandığında Kazankaya Kanyonumuz ilimizin önemli değerlerinden biri olarak turizmde yerini alacak."

