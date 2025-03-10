Yozgat'taki tarihi Roma Hamamı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Ziyaretçilerden Sami Şeker, aslen Sarıkayalı olduğunu, şu anda Kayseri’de yaşadığını söyledi.

Hamamın etkileyici bir yapı olduğunu belirten Şeker, "Bir iş için Yozgat'a geldik. Havalar da güzel olunca tarihi hamamı görmek istedik. Burası, 365 gün sıcak su akan bir hamam. Yozgat'ta böyle tarihi bir yapının bulunması büyük bir şans." diye konuştu.



Tarihi alanın doğal sıcak suyu ve tarihi dokusuyla dikkati çektiğini kaydeden Şeker, herkesi bu güzelliği görmeye davet etti.