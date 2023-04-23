Zengin tarihi dokusuyla Mardin'de bayram tatili yoğunluğu

Camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle son yılların cazibe merkezi haline gelen hoşgörü kenti Mardin'e, turistlerin ilgisi her geçen gün artıyor.



Yaklaşık 12 bin 500 yatak kapasiteli 60 otelin hizmet verdiği kentte, tarihi sokak ve caddeler, Cumhuriyet Meydanı, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi ile Deyrulzafaran Manastırı gibi çok sayıda mekanda Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk oluştu.

"BAYRAM VE ARA TATİL BİZİM İÇİN BİR FIRSAT OLDU"

Aydın'dan ailesiyle gelen Ender Raşit Aya, kentin farklı etnik yapıları bir arada barındırdığını, bu nedenle ender bir kent olduğunu söyledi.



Aya, "Mardin'i bayram tatilini geçirmek için tercih ettik. Çok beğendik, tarihi olan bir şehir. Tarihi yapısıyla ülke için bir zenginlik. Herkesin burayı görmesi lazım" dedi.



Tekirdağ'dan gelen Sadife Kartal, doğu bölgesini gezdiklerini, Diyarbakır, Şanlıurfa'nın ardından Mardin'e geldiklerini belirtti.



Mezopotamya'nın uygarlık topraklarını çok beğendiklerini aktaran Kartal, "Bayram ve ara tatil bizim için bir fırsat oldu. Yemek kültürünü de tarihi yerlerini de beğendik" diye konuştu.



Nevşehir'den gelen Ayten Duran da çok beğendikleri Mardin'den etkilendiklerini anlattı.