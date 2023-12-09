Zernaki Tepe kazılarında antik kentin krokisinin yer aldığı kerpiç parçaları bulundu

"DEVAMININ GELMESİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, AA muhabirine, depremlere dayanıklı olması için kalenin sur duvarlarının harçla değil kırlangıç kuyruğu tekniğiyle birbirlerine kenetlenerek inşa edildiği söyledi.



Kazılarda daha önce de 10 metre çapında oval şekilli burçla karşılaştıklarını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Burç kalıntılarının atık toprakları içinde iki kerpiç parçası ele geçti. Bunların üzerindeki desenler, antik kentin ızgara planının küçük bir şemasını oluşturması açısından bizi heyecanlandırdı. Devamının gelmesi bizim için önemli. Kerpiçler, üzerlerinde bir antik kent krokisinin çizildiğini göstermesi açısından önem arz ediyor. İlerleyen aşamalarda diğer parçaların da elimize geçeceğini tahmin ediyoruz. Antik kentin en güzel özelliği batısında sitadel dediğimiz yerleşim biriminin olması. Burada saray bölümü, tapınak ve antik kent kapılarının olduğu yerler de var. Bunları gelecek yıllarda açmayı düşünüyoruz. "