Zerzevan Kalesi’nde 1800 yıllık ameliyat aleti bulundu

Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Zerzevan Kalesi kazı çalışmalarında bu yıl çok önemli bulgulara rastladıklarını söyledi. Bunlardan en önemlisi ortaya yeni çıkardıkları ameliyat aletleri olduğunu belirtti.

Yerin Roma Garnizonu ve askeri bir yerleşim yeri olduğunu hatırlatan Coşkun, şöyle konuştu:

“Lejyon birliğinden yaklaşık 1200 asker burada. Askerlerin içinde askerle hareket eden profesyonel doktorlar var. Burada muhtemelen birçok operasyon yapılıyor. Çünkü hem savaş zamanında yaralanmalar, hem de antrenmanlar sırasında yaralanmalar oluyor. Bu nedenle büyük bir ameliyathane olmalı. Bu ameliyathaneye ait aletler burada ortaya çıkarıldı. Bunlar küçük aletler, 11-12 santim civarında. Bulduğumuz aletlere baktığımız zaman iki tarafı da kullanılıyor. Çünkü zamanla yarışıldığı için ve zamanlama sıkıntısından dolayı genelde ameliyat aletleri iki taraflı yapılıyor. Bizim bulduğumuz aletler için söylüyorum bir tarafı delmek için. Diğer tarafı spatula deriyi kaldırmak ve kesme amaçlı kullanılıyor. Önemli yaralanmalar bu ameliyat aletleri kullanılarak yapılıyor.”



“BU OPERASYONLARIN YAPILDIĞI HASTANE DE ORTAYA ÇIKACAK”

Buldukları aletin bronzdan yapılmış olduğunu aktaran Coşkun, “Hem delici kısmı, hem de kesici kısmının oldukça keskin olduğunuz görüyoruz. Çalışmalarımız devam edecek. Bu operasyonların yapıldığı mutlaka bir mekan, hastane de ortaya çıkacak. Askeri yerleşimlerde çok fazla yaralanma olduğu için bu tip aletler kazılar devam ettikçe çok sayıda bulacağız. Bu yılki çalışmalarda iki adet bulduk. Çalışmalar devam ettikçe devamı da gelecek. Amacımız tedavilerin yapıldığı mekanı ortaya çıkartmak. 2014 yılında başladık ve 12 ay boyunca kazı çalışmaları devam ediyor. Kazı çalışmaları sürekli olarak devam edecek. Mevcut aletler Mithras kutsal alanda ortaya çıkarıldı. Muhtemelen sürüklenerek buraya gelmiş olmalı. Ameliyathanede yukarı kotta olmalı” dedi.

