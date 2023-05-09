Zerzevan Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi için çalışmalar başladı

12- 15 metre yüksekliğinde ve 1200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, 21 metre yüksekliğinde gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, yer altı ibadethanesi, sığınaklar, kaya mezarları, su kanalları ile 54 su sarnıcı bulunan tarihi kalenin 1800 yıllık girişi de yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarıldı.



Zerzevan Kalesi ve Mithras Kutsal Alanı 2020’de UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ne girmişti. Asıl liste için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından çalışma yürütülürken, yıl sonunda UNESCO’ya dosya sunulacak. Ayrıca Zerzevan Kalesi’nde daha fazla ziyaretçi ağırlanması için kalenin girişinde ziyaretçi karşılama merkezi yapılmaya başlandı. Büyükşehir Belediyesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından sağlanan ödenekle ihalesine başlanan alanın kasım ayında tamamlanması hedefleniyor.



"DİYARBAKIR'IN TANITIMI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ"



Kazı ve restorasyon Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Zerzevan Kalesi ile Mithras Kutsal Alanı'nın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde birlikte olduğunu belirterek, "Asıl listeye alınması için çalışmalara başladık. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın iş birliğiyle biz asıl liste için alan yönetim planı ve UNESCO dosyası hazırlıyoruz. Bu yılın sonunda dosyamızı UNESCO’ya sunacağız. Şu ana kadar Türkiye’de 19 yer UNESCO Dünya Mirası asıl listesinde, bizim hedefimiz 20 ya da 21’inci yerin Zerzavan Kalesi ve Mitras Kutsal Alanı olması. Böylece Diyarbakır’dan 4 yer birden UNESCO’da olacak" dedi.

Coşkun sözlerine "Bu asıl listede yer almak bilinirlik ve görünürlük açısından bütün Dünya’daki ülkelerde önemli. Bizim hedefimiz 2024 ya da en geç 2025 yılında asıl listede bulunmak ve bu yılın sonuna kadar başvuru dosyamızı bitirmiş olmak" diyerek devam etti.