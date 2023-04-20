Zeugma Mozaik Müzesi depremden sonra ilk kez kapılarını açtı

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan ve kentin simgesi “Çingene Kızı” mozaiği başta olmak üzere önemli eserlerin yer aldığı Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremin ardından ziyarete kapatılmıştı. İki büyük depremi hasarsız atlatan ve tedbir maksatlı ziyarete kapatılan Zeugma Mozaik Müzesi, yaklaşık iki buçuk aylık aranın ardından tekrar kapılarını ziyaretçilere açtı. Sabah erken saatlerde müzeye gelen ziyaretçiler, müzeyi gezmeye başladı.

DEPREMLERİ HASARSIZ ATLATTI



Müzenin 2,5 aylık aranın ardından tekrar açıldığını söyleyen Zeugma Mozaik Müzesi Müdürü Özgür Çomak, “Bölgemizde yüz yılın afetini, çok büyük 3 depremi yaşadık. Bu kadar büyük depremleri hasarsız atlatan nadir müzelerden biri Zeugma Mozaik Müzesi. Almış olduğumuz teknik raporlar çerçevesinde müzemizin hasarsız olduğu belgelendi" dedi.



Yıkıcı depremler sonrası yapılan incelemelerde herhangi bir hasara uğramadığı belirlenen Zeugma Mozaik Müzesi’nin 08.30-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebileceği öğrenildi.

