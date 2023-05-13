Zinav Gölü'ne ziyaretçi akını

Turhal ilçesinden Zinav gölünü ziyarete gelen Murat Açıl, "Bugün buraya UNESCO kapsamına girmiş dünyanın en büyük harikalarından biri olan Tokatımız'ın Zinav Gölüne geldik. Gezimiz çok verimli geçti. Kardeşlerimiz için de farklı bir ortam oldu. Burası tam bir Selçuklu mimarisi ve Tokatla özdeşlemiş bir yer" diye konuştu.