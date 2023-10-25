Ziyaretçilerin yeni rotası: "Konya'nın peribacaları" Kızlar Kayası

Konya'nın kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Dere Mahallesi'nde 24 bin metrekare alana yayılan Kızlar Kayası'nın 10 bin metrekaresinde çevre düzenlemesi ve aydınlatma çalışması yapıldı. Gün batımından sonra da gezilebilen jeolojik oluşumların arasına yapılan merdivenler, kayaları daha yakından görme imkanı sağlıyor.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş kent merkezine yakın mesafedeki doğal güzellikleri, daha çok insanın görmesi için dokunuşlarda bulunduklarını söyledi. Kızlar Kayası'nın kentin zengin tarihi ve kültürel gezi rotasına eklenen yeni bir destinasyon olduğunu belirten Kavuş, yeşil bir vadinin yamaçlarında yer alan peribacalarının, gezenlere farklı deneyimler sunduğunu dile getirdi.
"ARTIK DAHA UZUN YILLAR İNSAN ELİ DEĞMEDEN GEZİLEBİLECEK"
Bölgeyi güzelleştirerek turizme kazandırmanın yanında oluşumları koruma hedefleri olduğuna da değinen Kavuş, "Proje öncesinde kayalar, üzerine maalesef yazılar yazılmış, yontulmuş, etrafında kazılar yapılmış haldeydi. Zarar vermeden tahribatı temizlemeye çalıştık. Oluşturduğumuz koruma alanıyla da artık daha uzun yıllar insan eli değmeden gezilebilecek. Çalışmalarımız sadece güzelleştirme amacıyla değil, koruma amaçlı da oldu." diye konuştu.
Ziyaretçilerin burada güzel vakit geçirmeleri için sosyal alanlar da oluşturduklarını ifade eden Kavuş, şunları kaydetti:
"Burası bizim için eski sandıktan çıkan çok güzel bir yüzük gibi. Hem peyzaj düzenlemesi yaptık hem de insanların yürüyüş yapabileceği, oturacağı alanlar oluşturduk. Aynı zamanda bir seyir terası oluşturarak, insanların oluşumları görmelerini amaçladık. Buranın çeşitli efsaneleri var ama buraya her gelen misafirimiz kendi efsanesini kendisi yazıyor. Aydınlatma çalışması da yapıldı. Bu sayede gündüz gezenler farklı, akşam gezenler farklı güzellikleri gözlemleyebilecek."
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