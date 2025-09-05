Zonguldak’ta müze ve kültürel varlıklara yoğun ilgi
Zonguldak, 7 müze ve 12 bin esere ev sahipliği yaparken; kültürel varlıklar büyük ilgi görüyor.
Zonguldak’ta müze ve kültürel varlıklara ilgi artıyor. Kentte 2024 yılı itibarıyla 7 müze faaliyet gösterirken, bu müzelerde sergilenen eser sayısı 12 bin 43 olarak kayıtlara geçti.
Zonguldak’ta Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerini yıl içinde 72 bin 36 kişi, özel müzeleri ise 73 bin 634 kişi ziyaret etti. Böylece kentteki toplam müze ziyaretçi sayısı 145 bine yaklaştı.
Ayrıca Zonguldak’ta 115 sit alanı bulunduğu açıklandı. Öte yandan Türkiye genelinde müze sayısı geçen yıl yüzde 5 artarak 636’ya çıkarken, müzelerdeki toplam eser sayısı 3 milyon 995 bin 133’e, sit alanı sayısı ise 26 bin 127’ye ulaştı.
