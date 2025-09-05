Zonguldak’ta müze ve kültürel varlıklara yoğun ilgi

Zonguldak’ta müze ve kültürel varlıklara ilgi artıyor. Kentte 2024 yılı itibarıyla 7 müze faaliyet gösterirken, bu müzelerde sergilenen eser sayısı 12 bin 43 olarak kayıtlara geçti.



Zonguldak’ta Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerini yıl içinde 72 bin 36 kişi, özel müzeleri ise 73 bin 634 kişi ziyaret etti. Böylece kentteki toplam müze ziyaretçi sayısı 145 bine yaklaştı.