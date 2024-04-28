Gipsy Kings, kurucu üyelerinden Tonino Baliardo ile Türkiye'ye geliyor.

Konuya ilişkin açıklamaya göre grup, Türkiye turnesi kapsamında ilk konserini 26 Temmuz'da İstanbul Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verecek.



İkinci konser ise 27 Temmuz'da Ankara Oran Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.



Konser biletleri çevrim içi platformlar üzerinden temin edilebilecek.



Latin müziğinin önde gelen temsilcilerinden biri olarak bilinen, pop ve flamenko karışımı Gipsy Kings grubu, şimdiye kadar 60 milyondan fazla albüm sattı.



Müziğiyle dünya çapında tanınan grup, "Djobi Djoba", "Bamboleo", "Baila Baila", "La Dona" ve "Un Amor" gibi parçalarıyla biliniyor.



Baliardo ve Reyes ailelerinin bir araya gelmesiyle 1978'de Fransa'da kurulan Gipsy Kings, üyelerinden büyük çoğunluğunun ayrılması nedeniyle bugün resmi olarak, grupta kalan iki kurucu üye Nicolas Reyes ve Tonino Baliardo ile birlikte tanıtılıyor.