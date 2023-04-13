Gülcemal dizisinin Gülendam'ı Nilay Erdönmez kimdir?

Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Nilay Erdönmez, 12 Mayıs 1986 tarihinde dünyaya geldi. Nilay Erdönmez, 2007 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. Aynı okulda 2011'de yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2012 yapımı "Gözetleme Kulesi" filmindeki Seher rolüyle Uluslararası Adana Film Festivali de dahil ulusal ve uluslararası birçok festivalde "en iyi kadın oyuncu ödülü" kazandı. 2006 yılından bu yana birçok ödenekli ve özel tiyatroda oyunculuk ve yönetmenlik yapmaktadır. "Güzel Günler", "Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam" dizisinde Gonca Nigar rolüyle ve "Sevdaluk" dizisinde canlandırdığı Emine ve Nihan rolleriyle televizyon ekranlarında da başarısını sürdürmüştür.