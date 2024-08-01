Günay Kosova kimdir? Yeşilçam yönetmeni Günay Kosova kaç yaşında ve neden öldü?

Günay Kosova, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve araştırılan isimlerin başında yer almaya başladı. 1700'den fazla filmde çalışan yönetmen Günay Kosova, bir süredir Alzheimer hastalığıyla mücadele ediyordu. 82 yaşında hayatını kaybeden Günay Kosova'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Günay Kosova kimdir? İşte Yeşilçam yönetmeni Günay Kosova'nın hayatı.

Günay Kosova kimdir? Yeşilçam yönetmeni Günay Kosova kaç yaşında ve neden öldü?

Günay Kosova, 22 Haziran 1942 yılında İzmir'de doğdu. Set amiri, senarist, yapımcı ve kimliğiyle 1700 filmde çalışan Günay Kosova, "Yarasa Adam Betmen", "Çikolata Tarlası" ve "Tam İsabet" gibi filmleriyle biliniyordu.

Kosova 2007 yılında eşi Astrolog Hülya Koçak'ı 2007 yılında evinin banyosunda ölü bulmasının ardından çok sarsılmış, annesi ve köpeğini de kaybedince büyük bir travma yaşamıştı.

Usta yönetmen daha sonrasında Sanatçı Yaşam Evi'nde kalmaya başlamıştı.

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