Guns N' Roses İstanbul konseri ne zaman? Biletler ne zaman satışa çıkacak?
Guns N' Roses İstanbul konseri için geri sayım başladı. ABD'li efsane rock grubu Guns N' Roses, 32 yıl sonra hayranlarıyla İstanbul'da buluşacak. Peki, Guns N' Roses konseri ne zaman?
ABD'li rock müzik grubu Guns N' Roses, BKM organizasyonu ile 2025 Avrupa turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak. İşte ayrıntılar.
GUNS N' ROSES KONSERİ NE ZAMAN?
BKM'den yapılan açıklamaya göre, ilk olarak 1993'te Türkiye'de stadyum konseri veren grup, 32 yıl sonra tam kadro ile 2 Haziran 2025'te BJK Tüpraş Stadyumu'nda sahne alacak.
Guns N' Roses 2025 konser takvimi
KONSER BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Konserin biletleri ise "www.gunsnroses.com" adresi üzerinden 10 Aralık'ta ön satışa, 13 Aralık'ta ise genel satışa açılacak.
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