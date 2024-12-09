Guns N' Roses İstanbul konseri ne zaman? Biletler ne zaman satışa çıkacak?

ABD'li rock müzik grubu Guns N' Roses, BKM organizasyonu ile 2025 Avrupa turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak. İşte ayrıntılar.

GUNS N' ROSES KONSERİ NE ZAMAN?



BKM'den yapılan açıklamaya göre, ilk olarak 1993'te Türkiye'de stadyum konseri veren grup, 32 yıl sonra tam kadro ile 2 Haziran 2025'te BJK Tüpraş Stadyumu'nda sahne alacak.