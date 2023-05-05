Haftada 30 dakika telefonla konuşmak yüksek tansiyon riskini artırabilir

Yapılan araştırmalara göre, haftada yarım saat cep telefonuyla konuşmanın yüksek tansiyon riskini artırabileceğini gösteriyor. Daily Mail’in haberine göre, Çin Güney Tıp Üniversitesinden bir ekip, cep telefonuyla konuşma ile yüksek tansiyon riski arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırdı.

Araştırma kapsamında İngiltere'de yaklaşık 200 bin yetişkin, 12 yıl boyunca izlendi. Çalışma, haftada 30 dakika ya da daha fazla telefonla konuşanların, daha az konuşanlara oranla yüksek tansiyon geliştirme riskinin yüzde 12 fazla olduğunu gösterdi.﻿​

