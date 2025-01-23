Haftanın filmleri: Bu hafta hangi filmler vizyona girecek?

Sinema salonlarında bu hafta, aksiyondan komediye, korku ve gerilimden animasyona ikisi yerli, 7 film izleyiciyle buluşacak. Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı bu hafta vizyona giriyor. İşte, sinemalarda bu haftanın filmleri...



"Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı"



Mert Turak, Ada Erma, Engin Altan Düzyatan, Fahriye Evcen Özçivit, Pelin Karahan, Can Kızıltuğ, İnci Türkay, Keremcem, Haldun Dormen, Meral Çetinkaya ve Altan Erkekli'nin rol aldığı "Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı", macera yüklü bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.



Muhammed Tümer Sirkecioğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği film, babaannesinin yaşadığı hastalıkla baş edebilmek için masallarla dolu bir yolculuğa çıkan küçük bir kızın hikayesini konu alıyor.



"Babygirl"



Ödüllü Hollywood yıldızları Nicole Kidman, Antonio Banderas ve Harris Dickinson'ın başrollerini paylaştığı "Babygirl", gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeye aday olacak.



Halina Reijn'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, evli ve yüksek rütbeli bir CEO'nun, genç bir stajyerle yaşadığı yasak aşkla kariyeri ve ailesini tehlikeye atmasını işliyor.



Haftanın animasyonları



Cesar Zelada'nın filmi "Kayara", sadece erkek İnkaların bünyesinde bulunabildiği haberci Chasqui İnka grubuna katılmayı hayal eden genç bir İnka kadının hikayesini anlatıyor.



Belçika, Fransa ve Letonya ortak yapımı "Flow: Bir Kedinin Yolculuğu" filminin yönetmenliğini Gints Zilbalodis üstlendi. Film, büyük bir sel sonucu evi yerle bir olan bir kedinin, çeşitli hayvan türlerinin yaşadığı bir teknede sığınak bulması ve farklılıklarına rağmen birlikte yaşama mücadelesini odağına alıyor.



ABD, Birleşik Krallık ve Kanada yapımı "Looney Tunes: Dünyayı Kurtarma Operasyonu" haftanın bir diğer animasyon filmi olacak. Peter Browngardt'ın yönetmenliğini yaptığı film, babalarından kalan evlerini kurtarmak için sakız fabrikasında işe giren Daffy Duck ve Porky Pig'in dünyayı kurtarmak için giriştiği macerayı konu ediniyor.



Haftanın korku filmleri



Leigh Whannell'in çektiği "Kurt Adam", dolunay sırasında bir kurt adamın hedefi haline gelen bir ailenin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.



Derya Şen Akbacak, Mustafa Koçak, Zeynep Çil'in oynadığı Anastasiya Budakva'nın filmi "Yahuda", evli bir çifttin boşanmasını isteyen genç bir kızın büyücüye başvurmasıyla yaşanan olaylar etrafında dönüyor.