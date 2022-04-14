Haluk Bilginer ve Yasemin Allen, Paramount Plus yapımı 'The Turkish Detective' dizisinde başrolde yer alacak

Dijital platform Paramount+, Haluk Bilginer ve Yasemin Allen'in başrollerini paylaşacağı 'The Turkish Detective' projesini duyurdu. Günümüz İstanbul'unda geçecek dizinin çekimleri bu ay başlıyor.

Haluk Bilginer ve Yasemin Allen, Paramount Plus yapımı 'The Turkish Detective' dizisinde başrolde yer alacak

Haberler - ntv.com.tr 14.04.2022 - 10:22 | Son Güncelleme : 14.04.2022 - 10:35

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ve Yasemin Allen, dünyaca ünlü  yapım şirketi Paramount'ın dijital platformunda yayınlanacak olan 'The Turkish Detective' adlı dizide başrolleri paylaşmaya hazırlanıyor.

Barbara Nadel’ın 'The Cetin Ikmen Crime Novels' isimli kitap serisinden uyarlanacak olan dizi, 8 bölüm olarak Paramount+'da seyirciyle buluşacak.

Ünlü haber sitesi Deadline'da yayınlanan proje, Miramax, Ay Yapım ve Paramount ortaklığında hayata geçirilecek. Çekimlerin ise bu ay İstanbul'da başlanacağı söyleniyor.

Ben Schiffer'ın senaryosunu üstleneceği dizinin yönetmen koltuğunda,  Ejderha Dövmeli Kız filminin İsveç versiyonunu yöneten Niels Arden Oplev oturacak.

Dizide Haluk Bilginer, Dedektif Çetin İkmen karakterini, Yasemin Allen ise Dedektif Ayşe Farsakoğlu karakterini canlandıracak.

Paramount+ içerik yöneticilerinden Nicole Clemens ''The Turkish Detective, dünyanın en çarpıcı, kültürel açıdan zengin şehirlerinden birinide geçen, evrensel olarak merak uyandıran bir suç gerilim dizisi'' ifadelerini kullandı.

Dizinin 2023 yılında seyirciyle buluşması bekleniyor.

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