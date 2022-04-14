Haluk Bilginer ve Yasemin Allen, Paramount Plus yapımı 'The Turkish Detective' dizisinde başrolde yer alacak

Haluk Bilginer ve Yasemin Allen, dünyaca ünlü yapım şirketi Paramount'ın dijital platformunda yayınlanacak olan 'The Turkish Detective' adlı dizide başrolleri paylaşmaya hazırlanıyor.

Barbara Nadel’ın 'The Cetin Ikmen Crime Novels' isimli kitap serisinden uyarlanacak olan dizi, 8 bölüm olarak Paramount+'da seyirciyle buluşacak.

Ünlü haber sitesi Deadline'da yayınlanan proje, Miramax, Ay Yapım ve Paramount ortaklığında hayata geçirilecek. Çekimlerin ise bu ay İstanbul'da başlanacağı söyleniyor.