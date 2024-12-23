Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
Şarkıcı Haluk Levent göğsünde hissettiği şiddetli ağrılar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcının durumu yapılacak anjiyo sonrası netleşecek.
Şarkıcı Haluk Levent bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarının ardından göğsündeki ağrıların artması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
56 yaşındaki şarkıcının tedbir amaçlı hastanede müşahede altına alındığı, sağlık durumunun yarın yapılacak anjiyo sonrası netleşeceği öğrenildi.
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