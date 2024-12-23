Haluk Levent hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı Haluk Levent göğsünde hissettiği şiddetli ağrılar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcının durumu yapılacak anjiyo sonrası netleşecek.

Haluk Levent hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarının ardından göğsündeki ağrıların artması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

56 yaşındaki şarkıcının tedbir amaçlı hastanede müşahede altına alındığı, sağlık durumunun yarın yapılacak anjiyo sonrası netleşeceği öğrenildi.

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