Haluk Levent, Time dergisinin "En etkili 100 kişisi" listesine girdi, ödülü reddetti.

Türkiye'den 182 kişinin önerildiği listeye, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile yürüttüğü çalışmalarıyla öne çıkan Haluk Levent seçildi.

Levent, Time dergisinin "en etkili 100 kişisi" listesine girdiğini, “İngiltere Kralı Charles, ABD Başkanı Joe Biden, Elon Musk, Beyonce, Messi, Bella Hadid, Janet Yellen ile birlikte en etkili 100 kişi içine seçilmişim” sözleriyle duyurdu.



Levent, Time dergisinin "en etkili 100 kişisi" listesine girdiğini, “İngiltere Kralı Charles, ABD Başkanı Joe Biden, Elon Musk, Beyonce, Messi, Bella Hadid, Janet Yellen ile birlikte en etkili 100 kişi içine seçilmişim” sözleriyle duyurdu.

Ancak Haluk Levent, ABD'ye ödül almaya gitmeyeceğini açıkladı. Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İçerik beni üzdü. Türkiye Cumhuriyeti devletinin benim çalışmalarım üzerinden eleştirilmesi kabul edeceğim bir husus değil. Herkes elinden geleni yapıyorken bu tartışmaların içine girmeme kararı aldım" ifadelerini kullandı.

