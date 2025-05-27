Harry Potter dizisinin oyuncuları belli oldu

HBO'nun büyük ses getiren Harry Potter dizi uyarlamasında Harry, Ron ve Hermione’yi canlandıracak çocuk oyuncular belli oldu. Yapılan geniş çaplı seçmeler sonucunda başrolleri Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Weasley) ve Arabella Stanton (Hermione Granger) üstlenecek.



ON BİNLERCE ÇOCUK KATILDI

Yapımcı ve yönetmen Mark Mylod ile dizi sorumlusu Francesca Gardiner, “Lucy Bevan ve Emily Brockmann’ın yürüttüğü olağanüstü bir seçme sürecinin ardından, üç benzersiz yeteneği bir araya getirdiğimiz için çok mutluyuz. Onların sihrini dünya ile buluşturmak için sabırsızlanıyoruz” açıklamasında bulundu.

Seçmelere on binlerce çocuğun katıldığı belirtildi.



HER SEZONDA BİR KİTAP

HBO, dizinin Harry Potter kitaplarına “sadık bir uyarlama” olacağını, her sezonda bir kitabın işleneceğini ve yapımın on yılı aşacak şekilde planlandığını duyurmuştu.

Kadronun geri kalanı da dikkat çekici isimlerden oluşuyor. Daha önce Richard Harris ve Michael Gambon tarafından canlandırılan Albus Dumbledore rolünde bu kez John Lithgow yer alacak. Severus Snape’i Paapa Essiedu, Minerva McGonagall’ı Janet McTeer, Rubeus Hagrid’i ise Nick Frost canlandıracak. Ayrıca Luke Thallon Quirinus Quirrell, Paul Whitehouse ise Argus Filch rollerinde izleyici karşısına çıkacak.



2026'DA YAYINDA

J.K. Rowling de dizinin yürütücü yapımcıları arasında yer alacak. Ancak Rowling’in trans karşıtı açıklamaları, serinin eski oyuncuları Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint ile aralarının açılmasına neden olmuştu. Yazar, geçtiğimiz mart ayında sosyal medyada eski oyunculara göndermede bulunarak yeniden gündeme gelmişti.

Değeri 25 milyar doları bulan Harry Potter evreni, kitaplar, filmler, video oyunları ve tiyatro uyarlamalarıyla devasa bir marka haline gelmiş durumda.

Yeni dizi ise 2026 yılında izleyiciyle buluşacak.