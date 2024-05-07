Hastaneye kaldırılan Nebahat Çehre'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Aşk-ı Memnu'da hayat verdiği "Firdevs Yöreoğlu" rolüyle hafızalara kazınan Nebahat Çehre geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalbine stent takılan oyuncunun sağlık durumuna ilişkin menajerinden açıklama geldi.

Hastaneye kaldırılan Nebahat Çehre'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Aşk-ı Memnu, Haziran Gecesi, Yalnız Adam, Muhteşem Yüzyıl ve Güneşteki Leke gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu Nebahat Çehre, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalbine stent takılan oyuncunun bir gece hastanede kaldığı öğrenildi.

Nebahat Çehre'nin menajeri Selçuk Kaya, "Değerli oyuncumuz Nebahat Çehre’nin sağlık durumu iyidir. Kendisi evinde dinleniyor. Arayan soran herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda yeni projeler de görüşmek dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

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