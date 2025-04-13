Hatay'da "Çiçek Bayramı" kutlandı

Her yıl Paskalya Bayramı'ndan bir hafta önce kutlanan ve Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmeden önce Kudüs'e son kez girişinde zeytin dallarıyla karşılandığı tarih olarak kabul edilen Çiçek Bayramı için Meryem Ana Ortodoks Kilisesi'nde ayin yapıldı.