Hatay'da Ramazan'ın vazgeçilmezi "küncülü helva" geleneği sürüyor: Küncü nedir?

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da, sadece Ramazan ayında yapılan ve 500 yıllık bir geleneği olan küncülü helva yapımı sürdürülüyor.

Zengin mutfağı ve birbirinden leziz yemekleriyle ön plana çıkan Hatay, künefe ve kabak tatlısı gibi yöresel tatlıların yanı sıra sadece ramazanda yapılan küncülü helvasıyla da adından söz ettiriyor.



Tahin, şeker, çöven otu ve yörede küncü olarak bilinen susamın karışımıyla üretilen helva, iftar sonrasında atıştırmalık olarak tercih ediliyor. KÜNCÜ NE DEMEK? Küncü, bazı yörelerde özellikle Güneydoğu illerinde halk arasında susam kelimesinin yerine kullanılmaktadır.