Hayranları heyecanla bekliyor: Beyaz Show ne zaman başlayacak?

2018'de yayından kaldırılan Beyaz Show ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Beyaz Show'un yeni sezon tarihi sosyal medyadaki iddiaların ardından merak konusu oldu. Beyaz Show'un TV8 ekranlarında yayında olması bekleniyor.



BEYAZ SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Beyaz Show, 2025 yılında izleyicileriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.



Beyazıt Öztürk, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında yaptığı açıklamada, Beyaz Show’un 2025'te ekranlara döneceğini açıkladı.



Programın yayın tarihi henüz net değil. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



2018'DE YAYIN HAYATI BİTMİŞTİ



Beyazıt Öztürk’ün ‘Beyaz Show’ adlı talk-show programı 6 Aralık 1996’da Kanal D’de ilk bölümüyle yayına başlamıştı.



22 sezon boyunca süren program 4 Mayıs 2018 Cuma gecesi sezon finali yaptıktan sonra bir daha yayınlanmamıştı.



