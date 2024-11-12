Hazal Çağlar kimdir? Fenerbahçeli Samet Akaydın'ın sevgilisi Hazal Çağlar kaç yaşında, nereli?
Hazal Çağlar'ın kim olduğu, sosyal medyada birçok Fenerbahçeli futbolsever tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe'de stoper mevkisinde forma giyen Samet Akaydın'la ilişkisi olan Hazal Çağlar'ın hayatı ve kariyeri sorgulanıyor. Peki, Hazal Çağlar kimdir? Fenerbahçeli Samet Akaydın'ın sevgilisi Hazal Çağlar kaç yaşında, nereli?
Hazal Çağlar, 1996 yılında İstanbul'da doğdu. 28 yaşındaki oyuncu Gönül Dağı'nın Asuman'ı olarak seyirci karşısına çıktı.
Beykent Üniversitesi'nden mezun olan Çağlar ardından N10 Studios Temel Oyunculuk Eğitimi ve Metin Balekoğlu Kamera Önü Oyunculuğu'ndan eğitimlerini tamamladı.
Tenis sporuyla da ilgilenen Çağlar; İtiraf (Nesli) ve Aile Hükümeti projerinde de rol almıştı.
Çağlar'ın Instagram hesabı 316 bini aşkın kişi tarafından takip ediliyor.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Biyografi
- Kimdir
- Fenerbahçe