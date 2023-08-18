Heijan kimdir, gerçek adı ne?

1994 Van doğumlu olan sanatçının asıl ismi Doğan Tarda’dır. Yunus Emre Ticaret Meslek Lisesin'i bitirdikten sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesine devam etti. Bir televizyon kanalında, Heijan lakabının Normal Zehir anlamına geldiğini açıklamıştır.



"Yansın Geceler" ve "Semt Oturuşu" gibi şarkılarıyla tanındı. Yolduzlar Çetesi adlı sinema filminde Çaycı karakterini canlandırdı.



Heijan lakabıyla tanınan şarkıcı Doğan Tarda, 01.12.2017 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Daire Başkanlığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından başlatılan narkotik operasyonunda gözaltına alınmıştı.