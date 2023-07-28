"Her Şey Her Yerde Aynı Anda"nın Oscar ödüllü oyuncusu Michelle Yeoh evlendi

Oscar'a ve pek çok ödül törenine damga vuran, yılın en çok konuşulan filmi "Her Şey Her Yerde Aynı Anda"nın başrol oyuncusu Michelle Yeoh, 19 yıldır nişanlı olduğu Jean Todt ile evlendi.

"Her Şey Her Yerde Aynı Anda"nın Oscar ödüllü oyuncusu Michelle Yeoh evlendi

"Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filmi, zaferinin ardından birçok ödüle layık görüldü ve tüm zamanların en iyi filmleri arasına adını yazdırdı. Filmin başrol oyuncusu Michelle Yeoh ise Oscar'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak bu ödülü kazanan ilk Asya kökenli kadın oyuncu olmuştu.

60 yaşındaki oyuncu, 19 yıldır birlikte olduğu nişanlısı Jean Todt ile dünyaevine girdi.

"Her Şey Her Yerde Aynı Anda"nın Oscar ödüllü oyuncusu Michelle Yeoh evlendi - 1

Brezilyalı Formula 1 pilotu Felipe Massa sosyal medya hesabından ikilinin nikahından görüntüler paylaştı.

Yeoh ile 77 yaşındaki Jean Todt, 2004 yılında tanıştı.

Nikah fotoğraflarında oyuncunun birden fazla elbise giydiği ve Oscar heykelini de yanında getirdiği görüldü.

N-LIFE HABERLERİ

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