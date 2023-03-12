Hitit heykelleri depremden hasarsız kurtuldu

Depremde kadın, ayı adam, aslan figürleri, mimari parçalar, savaş arabaları figürlerinin yer aldığı dev taşların büyük bir bölümünün bulundukları yerlerde sağlam bir şekilde ayakta kaldığını belirten yetkililer, deprem anında bazı kayaların ise heykellerle iç içe girmesine rağmen ciddi bir hasarın oluşmadığını kaydetti. Yetkililer, müze içerisindeki eski ve taş yapıdan oluşan bir kulübenin duvarlarında ise küçük çaplı çökme meydana geldiğini ifade etti.

