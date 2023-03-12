Hitit heykelleri depremden hasarsız kurtuldu

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7, 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin etkilediği İslahiye'nin ilçe merkezine 23 kilometre uzaklıkta olan Yesemek Mahallesi'ndeki yer alan, açık hava müzesindeki milattan önce 1200'lerde varlığını sürdüren Genç Hitit Dönemi'ne ait ve 1 ila 10 ton arasındaki taş heykeller depremi hasarsız atlattı.
Küçük bir dağın eteğinde bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi'ndeki 564 heykelden çok az bir kısmının sallantıda yan yattığı ve yer değiştirdiği belirlenirken, heykellerde telafisi mümkün olmayan bir hasarın ise tespit edilmediği öğrenildi.
Depremde kadın, ayı adam, aslan figürleri, mimari parçalar, savaş arabaları figürlerinin yer aldığı dev taşların büyük bir bölümünün bulundukları yerlerde sağlam bir şekilde ayakta kaldığını belirten yetkililer, deprem anında bazı kayaların ise heykellerle iç içe girmesine rağmen ciddi bir hasarın oluşmadığını kaydetti. Yetkililer, müze içerisindeki eski ve taş yapıdan oluşan bir kulübenin duvarlarında ise küçük çaplı çökme meydana geldiğini ifade etti.