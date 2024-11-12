Hız Tuzağı filminin senaristi Graham Yost'tan devam filmiyle ilgili itiraf

İlk filmin yıldızı Sandra Bullock ve yönetmen Jan de Bont, devam projesinde yer almıştı. Bullock başarılı kariyerini sürdürmeyi başarsa da de Bont toparlanamadı.

1994 yapımı " Hız Tuzağı " filmi, 30 milyon dolarlık bütçesine karşılık dünya çapında 350 milyon dolardan fazla hasılat yapmıştı. Ancak filmin devamı "Hız Tuzağı 2" (Speed 2: Cruise Control) ise oldukça başarısız olmuştu.

"UCUZ ATLATTIK"

Hız Tuzağı 2'nin başarısızlığı yüzünden serinin bir daha toparlanamayacağını ifade eden senarist, şu ifadeleri kullandı:

"Hız Tuzağı 2'nin yankıları hâlâ sürüyor ve bu başarısızlık, Sandra Bullock'un kariyerinde iz bırakmaya devam ediyor. Keanu da ben de 'Dostum, o filmin bir parçası olmayarak gerçekten ucuz atlattık' diye düşünüyoruz."