Hız Tuzağı filminin senaristi Graham Yost'tan devam filmiyle ilgili itiraf
1994 yapımı Hız Tuzağı (Speed) filminin yazarı Graham Yost, kendisinin ve Keanu Reeves'in kariyerlerini tepetaklak edebilecek devam filminden kaçındıkları için şanslı olduklarını açıkladı.
1994 yapımı "Hız Tuzağı" filmi, 30 milyon dolarlık bütçesine karşılık dünya çapında 350 milyon dolardan fazla hasılat yapmıştı. Ancak filmin devamı "Hız Tuzağı 2" (Speed 2: Cruise Control) ise oldukça başarısız olmuştu.
İlk filmin yıldızı Sandra Bullock ve yönetmen Jan de Bont, devam projesinde yer almıştı. Bullock başarılı kariyerini sürdürmeyi başarsa da de Bont toparlanamadı.
ComicBook.com'a konuşan ilk filmin senaristi Graham Yost, devam filminin kötü sonuçlanmasını hatırlatarak ucuz atlattığını söyledi.
"UCUZ ATLATTIK"
Hız Tuzağı 2'nin başarısızlığı yüzünden serinin bir daha toparlanamayacağını ifade eden senarist, şu ifadeleri kullandı:
"Hız Tuzağı 2'nin yankıları hâlâ sürüyor ve bu başarısızlık, Sandra Bullock'un kariyerinde iz bırakmaya devam ediyor. Keanu da ben de 'Dostum, o filmin bir parçası olmayarak gerçekten ucuz atlattık' diye düşünüyoruz."
ALTIN AHUDUDU ÖDÜLLERİ'NDE EN KÖTÜ DEVAM FİLMİ SEÇİLDİ
Öte yandan 1997'de gösterime giren "Hız Tuzağı 2" filmi; kötü oyunculukları, yavan hikayesi, sığ karakterleri, Reeves'in yokluğu ve hikayenin yavaş hareket eden bir yolcu gemisinde geçmesi nedeniyle sinema yazarlarınca yerden yere vurulmuştu.
8 dalda Altın Ahududu Ödülü'ne aday gösterilen "Hız Tuzağı 2", "En Kötü Devam Filmi" seçilmişti.
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