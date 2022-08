Hollywood yıldızı Anne Heche hayatını kaybetti

ANNE HECHE FİLMLERİ VE KARİYERİ



Heche, ilk olarak 1987'den 1991'e kadar Ikizler Vicky Hudson ve Marley Love'ın ikili rolünü oynadığı ve Daytime Emmy Ödülü kazandığı pembe dizi "Another World"de ün kazandı.



Men in Trees (2006-08), Hung (2009-11), Save Me (2013), Aftermath (2016), The Brave (2017), Quantico (2015-2018) ve Chicago P.D. adlı televizyon dizilerinde rol almıştır.



(2018-2019). Anne son olarak The Vanished (2020) filminde ve Dancing with the Stars (2020) adlı realite şovunda yarışmacı olarak rol aldı.

