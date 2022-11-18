 Hülya Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı, neden yok? Erkek kardeşinin durumunu jüri üyesi açıkladı | N-Life

Hülya Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı, neden yok? Erkek kardeşinin durumunu jüri üyesi açıkladı

Doya Doya Moda'nın iddialı isimlerden Hülya Yenidoğmuş'un akıbeti merak konusu oldu. Yenidoğmuş, 17-18 Kasım tarihlerindeki bölümlerde yer almadı. Peki, Hülya Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı, neden yok?

Hülya Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı, neden yok? Erkek kardeşinin durumunu jüri üyesi açıkladı

Doya Doya yarışmasının iddialı isimlerinden Hülya Yenidoğmuş, yarışmadaki mücadelesine ara verdi. Yenidoğmuş, 17 Kasım Perşembe günü aldığı nedeniyle alışverişini tamamlayamadan İzmir'e dönmek zorunda kaldı.

Hülya Yenidoğmuş ile ilgili açıklama jüri üyesinden geldi.  Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Gülşah Saraçoğlu ve jüri üyeleri, Hülya'nın erkek kardeşi trafik kazası geçirdiği için İzmir'e döndüğünü belirtti. 

Hülya Yenidoğmuş kimdir?

Hülya Yenidoğmuş, programın dikkat çeken yarışmacılarından biri. 33 yaşında olan yarışmacı, bir çocuk annesi.

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