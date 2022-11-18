Hülya Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı, neden yok? Erkek kardeşinin durumunu jüri üyesi açıkladı

Doya Doya Moda yarışmasının iddialı isimlerinden Hülya Yenidoğmuş, yarışmadaki mücadelesine ara verdi. Yenidoğmuş, 17 Kasım Perşembe günü aldığı haber nedeniyle alışverişini tamamlayamadan İzmir'e dönmek zorunda kaldı.

Hülya Yenidoğmuş ile ilgili açıklama jüri üyesinden geldi. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Gülşah Saraçoğlu ve jüri üyeleri, Hülya'nın erkek kardeşi trafik kazası geçirdiği için İzmir'e döndüğünü belirtti.

Hülya Yenidoğmuş kimdir?

Hülya Yenidoğmuş, programın dikkat çeken yarışmacılarından biri. 33 yaşında olan yarışmacı, bir çocuk annesi.