İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu'dan açıklama

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu İbrahim Çelikkol ile Mihre Mutlu, geçtiğimiz yıl birlikteliklerini sonlandırmıştı. Mihre Çelikkol, eski eşi hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu'dan açıklama

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol ile 5 yıllık birlikteliğini geçtiğimiz yıl sonlandıran Mihre Mutlu, eski eşi hakkında konuştu. "Maya feel good universe" adlı youtube kanalına konuşan Mutlu, Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Evrenin bana en mükemmel hediyesi oğlum Ali… Kendime de inanılmaz bir hediye… Eski eşime de teşekkür ediyorum” dedi.

İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu'dan açıklama - 1

Mihre Mutlu “Yaptığın en cesur şey neydi?” sorusuna ise “Evlenme şeklim… Hâlâ eski eşimi zaten çok severim… Biz nişanlıyken tatile gittiğimizde Datça’da Kindos Feneri’ni çok beğenip, enerjisini de çok sevip akşam yemeğinde karar verip hiç kimseye bir şey söylemeden, anneler, babalar, kardeşler, arkadaşlar dahil… Sanırım ondan bir 18 saat sonra gittik orada evlendik…” diye konuştu.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...