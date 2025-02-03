İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'den aile pozu

"1. YAŞ PASTAMIZI KESTİK"



Yasemin Şefkatli, oğullarının doğum günü partisinden bir kareyi "Bugün aile ve yakın arkadaşlarımızla 1. yaş pastamızı kestik. Allah herkesin evladına sağlık, mutluluk, uzun ömür versin" notuyla paylaştı.



Derya Tuna da torunlarının yaş günü partisinden bir kareyi "Canparelerim, Emir’im, Ayel’im... Siz benim hayatımın anlamı, evimin neşesi oldunuz. Sizlerle geçirdiğim her günüm çok kıymetli. Bana bu güzel duyguları yaşattığınız için önce yaradana sonra da babanıza, annenize ve size minnettarım. Allah’ım sizi ve tüm çocukları korusun, iyi yazılar yazsın. Bu mübarek günde şansınız bahtınız ve yolunuz açık olsun" diye paylaştı.



