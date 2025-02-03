İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'den aile pozu
2021 yılında dünyaevine giren şarkıcı İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikiz oğulları Sinan Emir ve İbrahim Ayel, geçtiğimiz günlerde 1 yaşına bastı. Şefkatli'nin paylaştığı aile pozuna beğeni yağdı.
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girmişti. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, Ocak 2024'te ikiz oğulları Sinan Emir ve İbrahim Ayel'i kucağına almıştı.
Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftin oğulları Sinan Emir ve İbrahim Ayel, geçtiğimiz günlerde 1 yaşına bastı. Ünlü çift, ikiz oğulları için kovboy temalı bir doğum günü partisi düzenledi.
AİLE POZUNU PAYLAŞTI
Yasemin Şefkatli'nin yaptığı yeni paylaşımda ise ikizleri ile birlikte verdikleri pozlar yer aldı.
Şefkatli'nin oğulları ve İdo Tatlıses ile verdiği pozlara beğeni yaptı.
"1. YAŞ PASTAMIZI KESTİK"
Yasemin Şefkatli, oğullarının doğum günü partisinden bir kareyi "Bugün aile ve yakın arkadaşlarımızla 1. yaş pastamızı kestik. Allah herkesin evladına sağlık, mutluluk, uzun ömür versin" notuyla paylaştı.
Derya Tuna da torunlarının yaş günü partisinden bir kareyi "Canparelerim, Emir’im, Ayel’im... Siz benim hayatımın anlamı, evimin neşesi oldunuz. Sizlerle geçirdiğim her günüm çok kıymetli. Bana bu güzel duyguları yaşattığınız için önce yaradana sonra da babanıza, annenize ve size minnettarım. Allah’ım sizi ve tüm çocukları korusun, iyi yazılar yazsın. Bu mübarek günde şansınız bahtınız ve yolunuz açık olsun" diye paylaştı.
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