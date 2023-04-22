İftarlık Gazoz oyuncuları kimler? İşte İftarlık Gazoz filminin konusu ve oyuncu kadrosu

İftarlık Gazoz, yönetmenliğini ve senaristliğini Yüksel Aksu'nun üstlendiği, başrollerinde Cem Yılmaz ve Berat Efe Parlar'ın yer aldığı 2015 yılı yapımı komedi türündeki Türk sinema filmidir. Filmin galası 28 Ocak 2016 tarihinde yapıldı. Kadroda Cem Yılmaz ve Berat Efe Parlar'a Okan Avcı, Yılmaz Bayraktar, Ümmü Putgül, Greta Fusco, Yasemin Sannino eşlik ediyor.

İFTARLIK GAZOZ KONUSU

1970'ler Türkiye'sinin barış ve huzur dolu Ege kasabalarından birinde ailesi ile beraber yaşayan Adem, zor da olsa izni koparıp gazozcu çırağı olarak çalışmaya başlar. Ramazan ayının başıdır ve Adem camide imamın oruç ile anlattıklarını üzerine alınır. Küçük olduğu için oruç tutmasına izin vermeyen ailesinden gizli niyet eder fakat Ege’nin yaz sıcağında, bir yandan da gazoz satarken oruç tutmak hiç de kolay değildir.

İFTARLIK GAZOZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?



Filmin çekimleri Muğla'nın Ula ve Menteşe ilçelerinde gerçekleştirildi.