İlber Ortaylı hastaneye kaldırıldı

Katıldığı canlı yayında fenalaşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, hastaneye kaldırıldı. Ortaylı'nın bacağındaki yaranın mikrop kaptığı ve birtakım komplikasyonlara neden olduğu belirtildi.

İlber Ortaylı hastaneye kaldırıldı

Ünlü tarihçi Prof. Dr. , geçen günlerde katıldığı televizyon programında fenalaşarak yayından ayrılmıştı.

Ortaylı'nın hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

Ortaylı'nın son sağlık durumununa ilişkin açıklamalarda bulunan Gazeteci Fatih Altaylı, ünlü tarihçinin birtakım şeker hastalığından kaynaklanan rahatsızlıkları olduğunu ve bacağındaki yaranın mikrop kapıp komplikasyonlara sebebiyet verdiğini dile getirdi.

"KAÇIYOR HASTANEDEN"

"Doktorlardan da rica ettik, biraz tutun diye, çünkü kaçıyor hastaneden." diye konuşan Altaylı, Ortaylı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

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