İlk sezonu ilgi çekti: Modern Kadın 2. sezonu yayımlanacak mı?

Ayberk Sak ve Murat Kaman’ın yönettiği 10 bölümlük Moden Kadın dizisinin proje tasarımı Murat Kepez ve İrem Sak’a ait. Hatice Aslan, Kubilay Aka, Hakan Salınmış, Özlem Tokaslan, Su Şanad, Gözde Kaya gibi ünlü isimlerin de konuk oyuncu olarak renk kattığı dizinin yapımcılığını Tims&B üstleniyor. Dizide kadına ait her konuya büyüteç tutuluyor.



MODERN KADIN 2.SEZON YAYIMLANACAK MI?



Dizinin hayranları için umut verici bir gelişme var: "Modern Kadın" dizisinin 2. sezonuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı Ancak, dizinin yüksek izlenme oranları ve sosyal medya etkileşimi göz önüne alındığında, ikinci sezon onayının yüksek ihtimalle geleceği düşünülüyor