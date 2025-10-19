İlk Türk şarkıcı oldu: Mustafa Sandal’a İngiltere’den ömürlük vize

Türk pop müziğinin sevilen ismi Mustafa Sandal'a İngiltere'den ömür boyu geçerli vize ve oturum verildi. Sandal, İngiltere Sanat Konseyi tarafından "Uluslararası Sanatçı" kabul edilen ilk Türk şarkıcı oldu.

İlk Türk şarkıcı oldu: Mustafa Sandal’a İngiltere’den ömürlük vize

İngiltere Sanat Konseyi, ilk kez bir Türk şarkıcıyı "Uluslararası sanatçı" statüsüne aldı.

, konsey tarafından seçilen ilk sanatçı oldu.

İngiltere tarafından Sandal'a ömür boyu geçerli vize ve oturum verildi.

"ONUR DUYDUM"

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Sandal, "İngiltere gibi müziğin ana yurdundan bu statüye layık görüldüğüm için bir Türk sanatçı olarak onur duydum!" dedi.

Kariyerinin ilk gününden itibaren hayranlarından aldığı karşılık ve pozitif enerjiyi her daim dünyanın dört bir köşesine ulaştırmak ve iletmek için ter döktüğünü dile getiren ünlü şarkıcı, "Pop müzik eşliğinde, Türk'ün enerjisini doğru şekilde ulaştırdığımı görmek hepimiz adına müthiş gurur verici!" dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...