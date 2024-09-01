İllegal Hayatlar filmi oyuncuları kimler? (İllegal Hayatlar konusu ve kadrosu)

Yönetmenliğini Cenk Çelik’in üstlendiği, oyuncu kadrosunda Mahsun Karaca, Şahin Sarsu, Mehmet Kahraman, Müjde Uzman, Okan Has, Uğur Sarhan, Bülent Çolak, Ali İhsan Varol’un yer aldığı “İllegal Hayatlar” filmi, 13 Ocak 2023 tarihinde vizyona girmişti.



İLLEGAL HAYATLAR KONUSU



Mahsun, Şahin ve Mehmet, Adana’nın varoşlarında, çeşitli dernek isimleri altında kaçak kumarhane işleterek hayatlarını sürdüren üç arkadaştır. Fakat son zamanlarda artan polis baskınları yüzünden mekanları art arda mühürlenir. Büyük zarara uğrar ve işlerini yapamaz hale gelirler. Adeta dibe vurmuşlardır. Fakat hırslı ve gözü kara ekibimiz çok geçmeden yeni ve iddialı bir başlangıç yapacak o muhteşem ﬁkri bulurlar; siyasi parti kurmak!



Bir siyasi parti adı altında kumar oynatmanın dünyanın en akıllıca planı olduğuna inanmakta hiç zorlanmayan ekibimiz hazırlıklara başlar, Liberal Muhafazakâr Komünist Parti (LMKP) adında, seçmen kitlesinin %99,8’inin siyasi görüşünü kapsayacağını düşündükleri partiyi kurarlar. Başlarda her ne kadar kaçak kumar işini maskelemek amacıyla bu işe girmiş olsalar da, yavaş yavaş siyaset onları içine çekecek ve bu durum eğlenceli bir hikayeye dönüşecektir.