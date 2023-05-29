İngiliz müzik grubu Queen'in müzik arşivi rekor fiyata satışa çıkıyor

Freddie Mercury'nin solisti olduğu İngiliz müzik grubu Queen'in dünyaca ünlü şarkıları rekor fiyata satılıyor. Ünlü rock grubunun şarkılarının yer aldığı müzik arşivi 1 milyar doları aşan bir fiyata satılabilir.
Universal Music adlı müzik şirketinin Disney'den müzik kataloğunu bir ay için rekor bir fiyata satın alması bekleniyor.
REKOR KIRABİLİR
Son dönemde buna benzer rekor bir satış Bruce Sprinsteen'den gelmişti. Ünlü şarkıcının müzik arşivi 2021 yılında 500 milyon dolara satılmıştı.
Queen'in müzik arşivinin satılmasıyla bu rakamı geçmesi ve yeni bir rekora imza atması bekleniyor.