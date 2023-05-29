İngiliz müzik grubu Queen'in müzik arşivi rekor fiyata satışa çıkıyor

Freddie Mercury'nin solisti olduğu İngiliz müzik grubu Queen'in dünyaca ünlü şarkıları rekor fiyata satılıyor. Ünlü rock grubunun şarkılarının yer aldığı müzik arşivi 1 milyar doları aşan bir fiyata satılabilir.

Universal Music adlı müzik şirketinin Disney'den müzik kataloğunu bir ay için rekor bir fiyata satın alması bekleniyor.