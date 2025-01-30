İngiliz şarkıcı ve oyuncu Marianne Faithfull hayatını kaybetti

PARTİDE KEŞFEDİLDİ 1946'da Londra'da doğan sanatçı 1964 yılında bir Rolling Stones partisinde keşfedildi. Şarkıcı o yıllarda çıkan "As Tears Go By" şarkısıyla büyük popülerlik kazandı. 1966'dan 1970'e kadar The Rolling Stones'un vokalisti Mick Jagger ile yaşadığı aşkla çok konuşuldu. Popülaritesini o yıllarda basrolde yer aldığı "I'll Never Forget What's'is name", "The Girl on a Motorcycle" ve "Hamlet" filmleriyle devam ettirdi.

70'LERDE SAĞLIK SORUNLARIYLA BOĞUŞTU



1970'lerde anoreksia ve bağımlılık gibi sağlık sorunlarıyla bogustu.



Kendine özgü sesiyle dikkat çeken Faithfull'un daha önce melodik ve yüksek kayıtlı vokalleri 70'lerde şiddetli larenjitten etkilendi,

sesi kalıcı olarak değişti. Gıcırtılı ve çatlamış olarak kaldı.



Faithfull, Broken English albümüyle 1979'da müzige güçlü bir geri dönüş yaptı.



Faithfull, müzik kariyerine 80'li yıllarda başarılı albümlerle devam etti.



90'li yıllarda da hayatını anlattığı üç kitap yayımladı.



Kariyeri boyunca birçok odul kazanan sanatçı, VH1'in "Rock and Roll'un En Büyük 100 Kadını" listesinde de yer aldı.