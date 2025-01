İngiliz şarkıcı ve oyuncu Marianne Faithfull hayatını kaybetti

PARTİDE KEŞFEDİLDİ



1946'da Londra'da doğan sanatçı 1964 yılında bir Rolling Stones partisinde keşfedildi.



Şarkıcı o yıllarda çıkan "As Tears Go By" şarkısıyla büyük popülerlik kazandı.



1966'dan 1970'e kadar The Rolling Stones'un vokalisti Mick Jagger ile yaşadığı aşkla çok konuşuldu.



Popülaritesini o yıllarda basrolde yer aldığı "I'll Never Forget What's'is name", "The Girl on a Motorcycle" ve "Hamlet" filmleriyle devam ettirdi.