İngiltere Kralı Charles, kişisel müzik listesini paylaştı: Bob Marley, Kylie Minogue, Grace Jones...

Kraliyet Ailesi'nin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 10 Mart Pazartesi İngiliz Milletler Topluluğu Günü (Commonwealth Day) dolayısıyla hazırlanan "Kral'ın Müzik Odası (The King's Music Room) adlı özel radyo yayını tüm dünyada dinleyicilerle buluşacak.



Kendisini mutlu eden şarkıları içeren kişisel müzik listesini paylaşan İngiltere Kralı 3. Charles'ın listesinde, Bob Marley, Kylie Minogue ve Grace Jones gibi dünyaca ünlü sanatçılar yer alıyor.



Ayrıca, bu özel yayında, Kral Charles bazı sanatçılarla tanışma hikayelerini paylaşacak, müziğin hayatındaki etkisinden bahsedecek. Kral, bu yayında müzik listesindeki her şarkıyı neden seçtiğini de anlatacak.



Kral Charles'ın, Apple Music üzerinden yayınlanacak özel radyo yayını Buckingham Sarayı'ndaki ofisinde kaydedildi.



"HAYATIM BOYUNCA MÜZİK BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ OLDU"



Kraliyet Ailesi'nin X hesabındaki paylaşımında Kral Charles'ın müzikle ilgili düşüncelerini açıkladığı görüntülü mesaja da yer verildi.



Kral Charles, şu ifadeleri kullandı:



"Hayatım boyunca müzik benim için çok önemli oldu. Bunun pek çok kişide aynı şekilde olduğunu biliyorum. Müziğin, hafızamızın en derin köşelerinden mutlu anıları geri getirme, üzüntülü anlarımızda bizi rahatlatma ve bizi uzak yerlere götürme gibi olağanüstü bir yeteneği var. Fakat belki de her şeyden önemlisi, müzik ruhumuzu bu derece yükseltebilir ve bizi bir kutlamada bir araya getirdiğinde daha da yükseltir. Başka bir deyişle, müzik bize neşe getirir."



"Kral'ın Müzik Odası" adlı özel yayın, 10 Mart Pazartesi İngiliz Milletler Topluluğu Günü'nde Apple Music tarafından yayınlanacak.



Kral Charles, 2021'de yaptığı konuşmasında, favori şarkıları arasında The Three Degrees, Diana Ross ve Edith Piaf gibi sanatçılara ait eserlerin de bulunduğunu ifade etmişti.