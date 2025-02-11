İngiltere'de yapay zeka dolandırıcılığı: James Bond sandı, sanat galerisini kaybetti

İngiltere'de yapay zeka ile dolandırıcılık yapıldı. Notthingham şehrinde bir sanat galerisi sahibi olan Simone Simms, yapay zeka yardımıyla Hollywood yıldızı Pierce Brosnan'ı taklit eden bir sahtekar tarafından dolandırıldığını ve sanat galerisini kapatmak zorunda kaldığını açıkladı.



Simms, Brosnan'ın tablolarının yer alacağı bir sergi ve Brosnan'ın hayranlarıyla buluşacağı bir etkinlik için aylar süren görüşmeler gerçekleştirdiğini fakat internet üzerinden görüştüğü kişinin aslında James Bond filmlerinin yıldızı Pierce Brosnan değil yapay zeka ile oluşturulan sahte görüntüden ibaret olduğunun ortaya çıktığını aktardı.



GALERİSİNİ KAYBETTİ



İngiliz basınına konuşan Simms, dolandırıcılık nedeniyle hem 30 bin pound değerindeki galeriyi kaybettiğini hem de itibarının yerle bir olduğunu açıkladı. Simms, 71 yaşındaki Hollywood yıldızı Brosnan ile tanışma vaadiyle sanatseverlere 20 bin pound değerinde bilet sattıktan sonra yapay zeka yardımıyla dolandırıldığının farkına vardığını söyledi. Simms, insanların bunu bilet satmak için kendisinin yaptığını düşünmeleri nedeniyle itibarının da mahvolduğunu ifade etti.

'Kanser hastası Brad Pitt' tuzağına düştü: Kocasından boşandı, 800 bin euro kaptırdı Haberi Görüntüle

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİLER



Simms, dolandırıcıların kendisini inandırmak için Brosnan'ın Hawaii'deki evinden yapıldığı kisvesi verilen bir görüntülü arama dahi gerçekleştirdi. Görüntülü toplantı uygulaması "Zoom" üzerinden gerçekleştirdikleri görüşmenin çok gerçekçi göründüğünü ve Brosnan ile görüşme sırasında heyecanlanarak çığlık attığını ifade eden Simms, dolandırıcıların tuzağına düştüğünü ve sanat eserlerinin nakliye ücretleri için dolandırıcılara 3 bin pound gönderdiğini söyledi.

Teknoloji devleri yapay zeka için 320 milyar dolar harcayacak Haberi Görüntüle

SESİ TAKLİT ETTİLER 2023 yılı başında Brosnan'ın resmi sosyal medya hesabı olduğunu düşündüğü bir Facebook sayfası ile irtibata geçerek tablolarını sanat galerisinde sergilemek istediğini yazan Simms, bunun ardından Hollywood yıldızının kendisi olduğunu düşündüğü birinden cevap aldığını ve sergiye ilişkin olarak Telegram isimli mesajlaşma uygulaması üzerinden ses kayıtları da dahil yaklaşık 200 mesajlık yazışma gerçekleştirdiklerini söyledi.



Brosnan'ın kendisine özgü İrlanda aksanını kopyalayan bir sesli mesajda, "Simone, ben Pierce Brosnan, nasılsın? Toplantı ayarlayamadığım için özür dilemek istiyorum. Son zamanlarda çok yoğunum. Lütfen ekibine sergi daveti için gerçekten minnettar olduğumu ilet. Bu serginin çok başarılı olacağına dair büyük bir beklentiye sahibim" ifadeleri kullanıldı.



Simms, bunun ardından gerçekleştirilen bir görüntülü aramada ise Brosnan'ın görüntüsü ekranda belirmesine rağmen ses gelmediğini ve telefondaki kişinin teknik bir sorun ile karşı karşıya olduklarını bildirdiğini anlattı.



"GERÇEKTEN ONUN YÜZÜ GİBİ GÖRÜNÜYORDU"



Simms'in Brosnan ile gerçekleştirilen bu görüntülü aramaya şahit olan arkadaşlarından Neil Adcock, "Gerçekten onun yüzü gibi görünüyordu. Görüşmeyi oğlunun ayarladığını ve ses sorununun bizden kaynaklı olduğunu söyledi. Bu durum bir süre böyle devam etti" dedi.