İngiltere'deki çarkıfelek yarışmasında "enerji faturası" ödül oldu

Rusya’nın Avrupa’ya uyguladığı enerji kısıtlamaları sonrası yaşanan kriz her geçen gün derinleşirken, krizin en fazla hissedildiği ülkelerden biri de son zamanlarda İngiltere oldu.

İngiltere'nin ITV televizyonunda yayınlanan “Bu Sabah” programının pazartesi yayınlanan bölümünde yer alan ödül tartışma yarattı.

Programdaki, çarkıfelek oyununda yer alan nakit para ve tatil ödüllerinin yanına 4 aylık enerji faturası ödeme seçeneği de koyuldu. Bu durum izleyicileri şaşırttı.