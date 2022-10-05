İnternet dizisi 'Dikkat Köpek Var' sinemaya uyarlanıyor

Çekimlerine 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde başlanan absürt komedi türündeki 'Dikkat Köpek Var' filmin başrolünde, ödüllü eğitimli köpek Bal yer alıyor.
Projenin sahibi ve filmin başrol oyuncularından Almanya doğumlu oyuncu Nusret Toplar, sokak hayvanlarına olan sevgisi dolayısıyla çektiği, dizinin birinci sezonunun YouTube'da yayınlandığını, ikinci sezonda ise sinema filmi olarak, yapımı izleyicinin beğenisine sunmak istediklerini söyledi.
Filmin hikayesinin diziye göre farklılıklar taşıdığını belirten Toplar, Almanya'da 12 yıl oyunculuk yaptıktan sonra, 2018'de Türkiye'ye yerleştiğini, Projemize katıldı diye çok mutluyuz. Seyircilerin diziden bekledikleri konular hariç filmde başka sürprizlerimiz var" dedi.
"Z KUŞAĞINA ULAŞMAK İÇİN ABSÜRT KOMEDİ SAHNELERİ EKLEDİK"
Nusret Toplar, sitcom tarzında yapmak istedikleri 13 bölümlük dizinin önceki yıl mart ayında yayına başladığını söyledi.
Dizinin her bölümünün 20-30 dakika olduğunu dile getiren Toplar, ikinci sezonda insanları biraz sinemaya yönlendirmek istediklerini söyleyerek, çekimlere göre filmin 90-120 dakika arasında olacağını kaydetti.
Almanya'da 12 yıl oyunculuk yaptıktan sonra, 2018'de Türkiye'ye yerleşen Toplar, dizinin 1,5 yıldır yayında olduğunu ve çok beğenildiğini söyleyerek, "Herkes devamını bekliyor. Biz birinci sezonu YouTube'da bir bölümü çekip, ondan sonra yayınlayıp ikinci bölümü yapmadık. İki ayda 13 bölümü çektik. Ondan sonra YouTube'a hepsini koyduk, herkes istediği zaman bütün bölümleri izleyebilsin diye" diye konuştu.
Diziyi çocuklardan yetişkinlere, toplumun her kesiminden insanların izlediğine dikkati çeken genç oyuncu, "Dizinin içeriği aslında herkese göre. Hayvanseverler, hayvan derneklerinde çalışanlar, 30 ve 60 yaş arasındakiler izledi. Ama aynı anda Z kuşağına da ulaşmak için bazı absürt komedi sahneleri de diziye ekledik. Şu anda izleyicimiz kitlemiz 13'ten yukarıya açık. Filmde de öyle olacak" ifadelerini kullandı.
"HİÇBİR KÖPEK YASAK IRK OLAMAZ"
Nusret Toplar, filmin konusuna ilişkin, şunları kaydetti:
"Başrol Murat karakteri ve köpeği Bal. Murat bey bir polis. Aslında Bal'ın sahibi de Murat'ın amiri. Amiri Teoman vurulduktan sonra Murat ister istemez köpeği sahiplenmesi lazım. İlk başta biraz uzak kalıyor. Yasak ırktan bir köpek olduğu için alışık değil. Sonradan da onsuz yaşayamıyor artık. O kadar sevmeye başlıyor ve Bal'ın sayesinde belki filmin sonunda kötü bir adamı yakalayacaklar. Daha fazlasını anlatmayayım. Ama sonuçta köpeğin sayesinde her şey güzel olacak filmin sonunda. Bal'sız film olmaz. Şu anda eğitim alıyor. İlk başta öğrendiğimiz kadarıyla Bal'ı sokakta bulmuşlar ve ölü zannetmişler. Çünkü halsiz ve çok kilo vermiş haldeymiş, hiç yerinden oynamıyormuş. Onu kurtardılar ve sonra sahiplendiler. Sonradan çok akıllı bir köpek olduğunu anladılar. Eğittiler ve arama kurtarma köpeği oldu."
Çekimlerin 5 haftada tamamlanabileceğini aktaran Toplar, birkaç farklı dilde, 2023'ün ilk 3 ayında da vizyona girmeyi planladıklarını söyledi.
Oyuncu Toplar, dizide sokak hayvanlarına iyi davranma üzerine mesajlar verdiklerinin altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Filmde de biraz yasak ırk konusunu ön plana getirmek istiyoruz. Çünkü hayvan sevmeyen veyahut da çekinen insanlar var köpeklerden. Çünkü büyük ve güçlü köpek olarak gördükleri için korkuyorlar. Ama aslında onların suçu yok. Sahipleri iyiyse, onlara o gücü kötü olarak kullanmasını öğretmeseler, onlar dünyanın en bal köpekleri gibi. Bunu göstermek istiyoruz. Hiçbir köpek suçlu değil, hiçbir köpek yasak ırk olamaz. Bizim için senede 365 gün Hayvanları Koruma Günü'dür. Bunu insanlara sunmak istiyoruz. O korkuyu almak istiyoruz."
Yapımcılığını Nussi Prodüksiyon'un üstlendiği filmin yönetmen koltuğuna Ece İşbilen Dağ ve Deniz Cem Dağ oturuyor.
Senaryosunu Memet Güzelbeyoğlu ve Caner Yalçın'ın kaleme aldığı filmde ayrıca Onur Büyüktopçu, Güney Kılınç, Mutlu Güney, Dilara Ortagüz, Serli Alyanakyan, Buse Şen, Ülkü Toplar, Ergün Özfırıncı, Kayahan Akkoç, Behtan Merter, Caner Yılmaz, Emin Boztepe, Fatih Kocapehlivanlar, Rabia Toprak, Buket Akpunar ve İlke Al rol alıyor.