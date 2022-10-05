İnternet dizisi 'Dikkat Köpek Var' sinemaya uyarlanıyor

Çekimlerine 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde başlanan absürt komedi türündeki 'Dikkat Köpek Var' filmin başrolünde, ödüllü eğitimli köpek Bal yer alıyor.



Projenin sahibi ve filmin başrol oyuncularından Almanya doğumlu oyuncu Nusret Toplar, sokak hayvanlarına olan sevgisi dolayısıyla çektiği, dizinin birinci sezonunun YouTube'da yayınlandığını, ikinci sezonda ise sinema filmi olarak, yapımı izleyicinin beğenisine sunmak istediklerini söyledi.



Filmin hikayesinin diziye göre farklılıklar taşıdığını belirten Toplar, Almanya'da 12 yıl oyunculuk yaptıktan sonra, 2018'de Türkiye'ye yerleştiğini, Projemize katıldı diye çok mutluyuz. Seyircilerin diziden bekledikleri konular hariç filmde başka sürprizlerimiz var" dedi.

"Z KUŞAĞINA ULAŞMAK İÇİN ABSÜRT KOMEDİ SAHNELERİ EKLEDİK"

Nusret Toplar, sitcom tarzında yapmak istedikleri 13 bölümlük dizinin önceki yıl mart ayında yayına başladığını söyledi.



Dizinin her bölümünün 20-30 dakika olduğunu dile getiren Toplar, ikinci sezonda insanları biraz sinemaya yönlendirmek istediklerini söyleyerek, çekimlere göre filmin 90-120 dakika arasında olacağını kaydetti.



Almanya'da 12 yıl oyunculuk yaptıktan sonra, 2018'de Türkiye'ye yerleşen Toplar, dizinin 1,5 yıldır yayında olduğunu ve çok beğenildiğini söyleyerek, "Herkes devamını bekliyor. Biz birinci sezonu YouTube'da bir bölümü çekip, ondan sonra yayınlayıp ikinci bölümü yapmadık. İki ayda 13 bölümü çektik. Ondan sonra YouTube'a hepsini koyduk, herkes istediği zaman bütün bölümleri izleyebilsin diye" diye konuştu.



Diziyi çocuklardan yetişkinlere, toplumun her kesiminden insanların izlediğine dikkati çeken genç oyuncu, "Dizinin içeriği aslında herkese göre. Hayvanseverler, hayvan derneklerinde çalışanlar, 30 ve 60 yaş arasındakiler izledi. Ama aynı anda Z kuşağına da ulaşmak için bazı absürt komedi sahneleri de diziye ekledik. Şu anda izleyicimiz kitlemiz 13'ten yukarıya açık. Filmde de öyle olacak" ifadelerini kullandı.