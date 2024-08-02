İnterseks nedir, İnterseksüel ne demek?

Hermafroditizm, Yunan mitolojisindeki Hermes ve Afrodit adlı tanrı ve tanrıçalardan ismini alan çift cinsiyetlilik sendromu olarak biliniyor. İnterseks olarak da adlandırılan bu durum, bir insanda hem erkek hem de kadın cinsiyetine ilişkin özelliklerin çeşitli oranlarda yer alması anlamına gelir. Genetik bozukluklardan kaynaklanan hermafroditizm hastalığına sahip olan bireyler hermafrodit olarak adlandırılır. Bu durum toplum içerisinde oldukça nadirdir ve bir hastalıktan ziyade genetik varyasyon olarak tanımlanıyor.



İNTERSEKS NE DEMEK?



İnterseksüellik, hem erkeksi hem de kadınsı cinsiyet özelliklerine sahip olan insanların durumunu belirtir.



İnterseksüel olmak bazı durumlarda fiziksel, bazı durumlarda da fiziksel olmasa da hormonal anlamda çift cinsiyetli olmak durumudur.



Birey içinde hem erkek hem kadın özellikleri taşıyabilir. Ama bu herhangi bir şekilde biseksüel olmayı gerektirmez.



Bu fenotipe interseksüel ismini 1916 yılında ilk olarak genetikçi Richard Goldschmidt verdi. İnterseksüellik yerine hermafroditlik veya erdişilik de terim olarak kullanılmaktadır.



OLİMPİYAT OYUNLARINDA GÜNDEME GELDİ



Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 66 kilo son 16 turu mücadelesinde İtalyan boksör Angela Carini, Cezayirli Imane Khelif karşısında 46. saniyede oyundan çekildi.



Karşılaşmada yaşananların ardından Imane Khelif'in kariyerinde daha önce 2023 Dünya Boks Şampiyonası'ndan "cinsiyet uygunluk testleri de dahil olmak üzere" çeşitli testleri geçemediği spor kamuoyunca tartışılmaya başlandı.



Uluslararası Boks Birliği (IBA), Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) Khelif ile ilgili gönderdiği mektubunda, şu bilgileri verdi:



"24 Mart 2023 tarihinde IBA, sporcular Lin Yu-ting ve Imane Khelif'i 2023'te Yeni Delhi'de düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'ndan diskalifiye etmiştir. Bu diskalifiye, IBA Yönetmeliğinde belirtildiği gibi kadınlar müsabakasına katılmak için uygunluk kriterlerini karşılamamalarının bir sonucuydu. Unutulmaması gereken bir nokta, sporcular testosteron testine tabi tutulmamış ancak ayrıntıları gizli tutulan ayrı ve tanınmış bir teste tabi tutulmuşlardır. Bu test, her iki sporcunun da gerekli uygunluk kriterlerini karşılamadığını ve diğer kadın yarışmacılara göre rekabet avantajına sahip olduklarını kesin olarak göstermiştir."



Son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde eşleştiği Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i, Khelif de Macar Anna Luca Hamori'yi elemesi halinde bu iki sporcu yarı finalde eşleşecek.



Türkiye Boks Federasyonu IOC'ye başvuru yaptı. Başvuruda Khelif'in, "cinsiyet uygunluk testleri de dahil olmak üzere çeşitli testleri geçemediği" hatırlatılarak oyuncunun organizasyondan diskalifiye edilmesi ifade edildi.