İrem Helvacıoğlu anne olmak için gün sayıyor
Geçtiğimiz yıl Ural Kaspar ile dünyaevine giren İrem Helvacıoğlu karnı burnunda yeni pozunu paylaştı.
Eşi Ural Kaspar ile bebek sahibi olmak için gün sayan İrem Helvacıoğlu yeni bir paylaşımda bulundu. 35 yaşındaki oyuncu, karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabında paylaştı.
Helvacıoğlu, Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim, Sen Anlat Karadeniz, Yürek Çıkmazı gibi projelerle tanınıyor.
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