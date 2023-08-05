IShowSpeed'e ne oldu, hastalığı ne? Dünyaca ünlü yayıncı IShowSpeed hastalığıyla dikkat çekti

Dünyaca ünlü yayıncı IShowSpeed'e ne olduğu izleyicileri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Amerikalı Youtuber IShowSpeed, gözünde meydana gelen rahatsızlık sonrası sevenlerini korkuttu. Peki, IShowSpeed'e ne oldu, hastalığı ne?



ISHOWSPEED HASTALIĞI NE?



IShowSpeed, geçirdiği baş ağrıları ardından hastanelik oldu. Ünlü yayıncı tedaviye başlamadan önce "Her an ölebilirim." notuyla video paylaştı.



Speed paylaştığı videoda, "Küme tipi baş ağrısı denen bir şey var bende. Ölümcül bir baş ağrısı hastalığıymış. Şu anda uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum, hiçbir şey yapamıyorum." ifadelerini kullandı.



Küme baş ağrısı nadir görülen; ancak yeryüzündeki en şiddetli kabul edilen ağrı tiplerinden biri.



ISHOWSPEED KİMDİR?



IShowSpeed ya da kısaca Speed, Amerikalı Youtuber, yayıncı ve internet ünlüsüdür. Gerçek adı Darren Watkins Jr. olan IShowSpeed, 21 Ocak 2005 tarihinde dünyaya geldi. Özellikle Valorant, Roblox, Fortnite ve FIFA gibi oyunları oynadığı canlı yayınlarıyla tanınır.