Islak keçe sanatı ile masalları tabloya dönüştürüyor

Ankara’da yaşayan, 27 yıl ziraat mühendisi olarak çalışan Özgür Dönmez (59), emekli olduktan sonra belediyenin açmış olduğu ıslak keçe kursuna gitti. Burada keçe sanatını öğrenen Dönmez, daha sonra sınava girerek keçe sanatçısı oldu. Dönmez, masalları ıslak keçe yöntemi ile tablolara aktarıyor. 7 yıldır keçe sanatı ile uğraşan Özgür Dönmez, önce tüm Türkiye’de sonra yurt dışında sergi açmayı hedefliyor.



“KURS BİTTİ, YÜN BİTMEDİ, BEN KEÇE ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİM”



Emekli olduktan sonra keçe sanatı ile ilgilenmeye başladığını belirten Özgür Dönmez, “Ben aktif çalışan bir kadındım, herkes bana ‘Emekli olduktan sonra sıkılırsın’ dedi. Ben de Ankara’da belediyenin açmış olduğu ıslak keçe kursuna gittim. 4 ay haftada 1 gün olmak üzere kursa devam ettim. Kurs bitti yün bitmedi, ben keçe çalışmaya devam ettim” dedi.