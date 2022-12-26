İstanbul 2022'de dünyaca ünlü sanatçıları konuk etti

Yıl boyunca çok sayıda müzik, tiyatro, caz, sinema, sanat ve gençlik festivaline ev sahipliği yapan İstanbul'da, Yusuf İslam'dan Robert De Niro'ya, Nick Cave'den Tom Odell'a, Dany Brillant'tan Pink Martini'ye yıldız isimler hayranlarıyla bir araya geldi.



Çağdaş koreograf Ohad Naharin'in 28 yıl yönettiği Batsheva Ensemble 28-29 Nisan'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne aldı. Topluluk, "Decadance" isimli eserini yorumladı.



Fransa'da yeni akım dansın öncülerinden Maguy Marin, 1981'de sahneye koyduğu tarihten itibaren 40 yıldır dünyanın dört bir yanında sahnelediği başyapıtı May B'yi İstanbullu sanatseverlerin beğenisine sundu. Sanatçının, Samuel Beckett'in metinlerinden esinlenerek tasarladığı eser, 27 Mayıs'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



ROBERT DE NİRO TÜRK BASINIYLA BULUŞTU



Dünyaca ünlü aktör Robert De Niro, 26 Haziran'da İstanbul'a geldi. "Baba", "Taksi Şoförü" ve "İrlandalı"nın da aralarında yer aldığı çok sayıda unutulmaz filmde rol alan Oscar ödüllü oyuncu, düzenlenen basın toplantısında kendisiyle ilgili merak edilenleri yanıtladı.



Zürih Balesi'nin "Anna Karenina" gösterisi, 27-28 Haziran'da İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. İstanbul Kültür Sanat Vakfının (İKSV) 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen gösteri için 45 dansçı ve bir opera sanatçısıyla 83 kişilik ekip Türkiye'ye geldi. Ekibe Türkiye'den 2 çocuk dansçı ile 8 yardımcı oyuncu katıldı.



Nick Cave, İKSV'nin 50. kuruluş yıl dönümü kapsamında konser verdi

TEMMUZDA TOM ODELL İSTANBUL'DAYDI

10 yıl önce yayımlanan albümündeki "Another Love" eseriyle son dönemin en çok dinlenen isimlerinden biri olan indie pop sanatçısı Tom Odell, 1 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluştu. Asıl adı Thomas Peter Odell olan İngiliz şarkıcı ve söz yazarı, sevilen şarkılarını yorumladı.



Caz müziğin efsane isimleri arasında sayılan, 5 Grammy Ödülü sahibi Dianne Reeves, İKSV tarafından düzenlenen "29. İstanbul Caz Festivali"nde konser verdi. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda 5 Temmuz'da sahne alan sanatçı, "Spain", "Morning Has Broken", "I'm All Smiles", "I Remember", "Minuano", "Our Love Is Here To Stay", "Triste", "Cafe" ve "Nada Sera Como Antes" adlı eserlerin de aralarında olduğu bir repertuvarı yorumladı.



Cazın romantik ve melankolik sesi Melody Gardot da 29. İstanbul Caz Festivali'nde konser verdi. Sanatçı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda 7 Temmuz'da sahne aldı.



ABD'li müzik grubu Pink Martini, Avrupa turnesi kapsamında 26 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluştu. Dünyaca ünlü topluluk, konserde "Katibim" ve Yıldırım Gürses'in "Aşkım Bahardı" adlı Türkçe eserlerin yanı sıra aralarında "Je ne veux pas travailler", "Quizas, Quizas, Quizas", "Amado Mio" ve "Ninna Nanna" şarkılarının da yer aldığı geniş bir repertuvarı yorumladı.



NICK CAVE'DEN UNUTULMAZ KONSER

Ünlü İngiliz grup Arctic Monkeys, 11 Ağustos'ta verdiği konserde sevilen şarkılarını yorumladı.



Tunus kökenli Fransız sanatçı Dany Brillant, 13 Ağustos'ta İstanbullu müzikseverlerle buluştu. Usta sanatçı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeki konserde, caz, swing, Latin ve Fransız şanson türlerini harmanladığı şarkılarını seslendirdi.



Avustralyalı rock grubu Nick Cave & The Bad Seeds, İKSV'nin 50. kuruluş yıl dönümü kapsamında 21 Ağustos'ta İstanbul'da sahne aldı. Grup, konserde "Get Ready For Love", "There She Goes, My Beautiful World", "From Her to Eternity", "O Children", "Jubilee Street", "Bright Horses", "I Need You" ve "The Mercy Seat"in de arasında bulunduğu repertuvarı yorumladı.



Grammy ödüllü sanatçı Buika, Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi. AKM'de 26 ve 27 Ağustos'ta sahne alan sanatçı, "Cisne Blanco", "Te Busque", "Salvaora", "No Habra Nadie en el Mundo" ve "Yo me lo Merezco" eserlerinin de aralarında bulunduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.



Halsey adıyla tanınan ABD'li genç şarkıcı Ashley Nicolette Frangipane, "Love and Power" turnesi kapsamında 3 Eylül'de İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.



İtalyan tenor Alessandro Safina, Antalya ve Ankara'nın yanı sıra 25 Kasım'da İstanbul'da konser verdi. Napoliten, opera ve pop şarkılarıyla izleyicilerin beğenisini toplayan Safina, sözü ve bestesi Sezen Aksu'ya ait "Bile Bile" şarkısını konserlerinde İtalyanca ve Türkçe seslendirdi.



YUSUF İSLAM TÜRKİYE'DEKİ İLK KONSERİNİ VERDİ

ABD'li caz sanatçısı Stacey Kent, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında, 10 Ekim'de AKM'de konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, büyük turne sonrası yeniden İstanbul'a geleceğini söyledi.



İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye'deki ilk konserini verdi.



Yaptığı albümlerle 1960 ve 1970'li yıllara damga vuran, 1977'de Müslüman olmayı seçen sanatçı, 23 Ekim'de CSO Ada Ankara'da, 19 Ekim'de de sahne aldığı İstanbul AKM'deki konserlerinde, "Moonshadow", "Morning Has Broken", "The Beloved", "Father & Son", "Wild World" ve "Peace Train" adlı unutulmaz eserlerin de aralarında olduğu bir repertuvarı yorumladı.