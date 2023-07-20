İstanbul Caz Festivali'nin 30'uncu yaşı kutlandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali'nin 30'uncu yaşı özel konserlerle kutlandı.



Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki program, Clifford Chance ve Çiftçi Avukatlık desteğiyle gerçekleştirildi.



Etkinlikte, Nardis Genç Caz Vokal Yarışması ve Genç Caz+ gibi etkinliklerdeki başarısıyla öne çıkan İpek Göztepe Quintet'ten sonra Türk cazının başarılı isimlerinden Selen Gülün Blue Band sahne aldı.



İmer Demirer Trio ve caz piyanisti Ali Perret'in de konser verdiği gecede, usta trompetçi Can Kozlu'ya bu yılki "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" takdim edildi.

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